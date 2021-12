WWE | Svelato il motivo dell’assenza di Roman Reigns

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Questa settimana a SmackDown la faida per il titolo mondiale trae Brock Lesnar, con il terzo incomodo Sami Zayn, è stata portata avanti dagli ultimi due con l’ausilio di Paul Heyman dato chenon era presente durante la puntata. Durante lo show è stato rivelato cheera nelle isole Samoa ad allenarsi. Un racconto molto suggestivo anche se probabilmente non vero. Meritata vacanza perSecondo quanto riportato da Ringside News era noto da almeno due mesi chenon sarebbe stato presente questa settimana. Si tratta di un periodo di ferie che il campione universale aveva programmato con largo anticipo. In effettinon era presente nemmeno nel consueto ...

I fan interessati a informazioni aggiornate sui biglietti per gli eventi in pay - per - view dellanel 2022 possono registrarsi sul sito ufficiale . L'annuncio degli eventi è stato commentato in ...da 2K Games nel corso di WrestleMania 37,2K22 venne presentato tramite un breve gameplay con protagonisti Cesaro e Rey Misterio. Il nuovo capitolo avrà l'arduo compito di riscattare la ...Nel main event, Roman Reigns difenderà il titolo Universale dall’assalto di Brock Lesnar. Al momento non arrivano buone notizie per la “Bestia”, le prime quote rilasciate d ...Svelato il mistero su Kairi Sane e il suo rapporto con la WWE. Le due parti si sono separate ufficialmente. Dopo la sua ultima apparizione a RAW nell’estate 2020, Kairi Sane è tornata in Giappone per ...