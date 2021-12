WWE | Sembra certo l’addio al ring di Triple H

(Di domenica 12 dicembre 2021)H è un pilastro della WWE, un veterano che ha segnato la storia del wrestling, essendo stato uno degli indiscussi protagonisti della famosa Attitude Era. La sua carriera è stata costellata da diversi regni titolati, e da momenti memorabili. The Game si è preso una pausa dalle sue mansioni dopo aver subito un importante intervento cardiaco, e ha lasciato NXT 2.0 nelle mani del suo team, capitanato dall’amico Shawn Michaels. Ed oltre l’attesa per il suo ritorno dietro le quinte in quello che era il “suo” show, i fan si chiedono se mai rivedranno il Re dei Re tornare a lottare. Improbabile Secondo Dave Meltzer, a quanto detto durante Wrestling Observer Newsletter, è improbabile cheH possa mai più tornare lottare: “Dubito che Paul Levesque tornerà a lottare, e anche Undertaker ha chiuso, anche se Undertaker e Steve Austin ...

