WWE: Offerta promozionale per WrestleMania, ogni 3 biglietti acquistati 1 gratis (Di domenica 12 dicembre 2021) La prossima edizione di WrestleMania si svolgerà il 2 e 3 Aprile prossimi e sarà ospitata dall'AT&T Stadium di Dallas, Texas. Come accaduto nelle ultime due edizioni, il grande evento di casa WWE si articolerà in due serate e l'obiettivo di Stamford è quello di riempire lo stadio in entrambe le occasioni. A tale logica sembra rispondere la campagna promozionale recentemente lanciata dalla federazione. 1 biglietto gratis ogni 3 La WWE ha lanciato una speciale campagna promozionale denominata "Special Holiday Offer" al fine di promuove la vendita dei biglietti per WrestleMania 38. L'obiettivo è riempire l'AT&T Stadium di Dallas in entrambe le serate in cui si articolerà il grande evento. Per ogni 3 biglietti ...

WWE: Offerta promozionale per WrestleMania, ogni 3 biglietti acquistati 1 gratis Zona Wrestling WWE: Grande offerta sui biglietti per WrestleMania 38 *FOTO* Come accaduto per le ultime due edizioni, anche il prossimo anno la WWE dividerà WrestleMania 38 in due serate. Lo show si terrà a Dallas, in Texas, e la WWE nelle ultime ore ha annunciato un’importan ...

WWE: Jeff Hardy avrebbe dovuto affrontare Roman Reigns Jeff Hardy è stato rilasciato dalla WWE ed è stato un momento scioccante per i fan. Questo è successo dopo che è stato allontanato nel bel mezzo di un match durante un live show contro la Bloodline. R ...

