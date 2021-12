WWE: A Raw Bobby Lashley sarà inserito nel match titolato di Day 1? (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo lunedì a Raw è andata in scena una delle classiche aggressioni post-match da parte di Bobby Lashley. L’ex campione WWE ha operato in modo un po’ diverso dal solito dato che l’attacco ai danni dei 3 interessati dal match titolato di Day 1 non è stato trasmesso in diretta. Lo show era andato in pubblicità mentre Big E celebrava la sua vittoria dopo aver sconfitto Kevin Owens e quando siamo tornati abbiamo visto Big E steso a terra a bordo ring e come lui anche Seth Rollins e Kevin Owens. Durante l’episodio lui ed MVP avevano spiegato che gli era sembrata una mancanza di rispetto il fatto che l’ex campione non fosse stato mai chiamato in causa per il match e che per questo avevano attaccato i 3 condendenti. Un promo andato in onda in tv in queste ore ha reso palese che ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 dicembre 2021) Questo lunedì a Raw è andata in scena una delle classiche aggressioni post-da parte di. L’ex campione WWE ha operato in modo un po’ diverso dal solito dato che l’attacco ai danni dei 3 interessati daldi Day 1 non è stato trasmesso in diretta. Lo show era andato in pubblicità mentre Big E celebrava la sua vittoria dopo aver sconfitto Kevin Owens e quando siamo tornati abbiamo visto Big E steso a terra a bordo ring e come lui anche Seth Rollins e Kevin Owens. Durante l’episodio lui ed MVP avevano spiegato che gli era sembrata una mancanza di rispetto il fatto che l’ex campione non fosse stato mai chiamato in causa per ile che per questo avevano attaccato i 3 condendenti. Un promo andato in onda in tv in queste ore ha reso palese che ...

