WhatsApp: ecco cosa cambia con la novità appena annunciata (Di domenica 12 dicembre 2021) WhatsApp, novità annunciata per l’app di messaggistica: ecco cosa cambia con questo nuovo aggiornamento proposto. Zuckerberg annuncia le novità per l’app di messaggistica (foto: Pixabay).Aria di novità per l’app di messaggistica più usata di sempre; ad annunciare le modifiche per WhatsApp lo stesso Mark Zuckerberg, a capo del vecchio gruppo Facebook, oggi a tutti gli effetti Meta. WA fa ormai parte della nostra vita quotidiana da diversi anni, ed è diventato fondamentale anche per le comunicazioni di lavoro e per i servizi pubblici; per questo, aumentandone gli utilizzi, sono necessari diversi aggiornamenti. ecco quali sono le novità per l’app di ... Leggi su formatonews (Di domenica 12 dicembre 2021)per l’app di messaggistica:con questo nuovo aggiornamento proposto. Zuckerberg annuncia leper l’app di messaggistica (foto: Pixabay).Aria diper l’app di messaggistica più usata di sempre; ad annunciare le modifiche perlo stesso Mark Zuckerberg, a capo del vecchio gruppo Facebook, oggi a tutti gli effetti Meta. WA fa ormai parte della nostra vita quotidiana da diversi anni, ed è diventato fondamentale anche per le comunicazioni di lavoro e per i servizi pubblici; per questo, aumentandone gli utilizzi, sono necessari diversi aggiornamenti.quali sono leper l’app di ...

Advertising

news_mondo_h24 : Chi visita il mio profilo WhatsApp? Ecco come scoprirlo - RETWITTATORc : RT @ideatech_it: Bloccare per sempre un contatto molesto su WhatsApp: ecco come. Facile e veloce - Borgodeisapori : Aperte le prenotazioni per Natale Albero di Natale Ecco il Menu dell'#agriturismo #BorgodeiSapori: ? Prenotazioni… - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp beta, ecco come cambierà l'invio dei media - ggiseok : @HJCYB91 Non voglio vedere una chat e ce l'ho proprio di fronte appena apro whatsapp ma non posso archiviarla quindi si ecco -