Wanda Nara incontra Agnelli: Icardi può diventare della Juventus (Di domenica 12 dicembre 2021) Un'altra prestazione deludente della Juventus, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio contro il Venezia. La squadra di Allegri ha fallito tante occasioni per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica, l'ultima proprio contro la compagine di Zanetti. La Juventus ha manifestato evidenti problemi in attacco, in particolar modo non figura in rosa un vero goleador. Secondo voci provenienti dalla Francia sarebbe andato in scena un incontro tra Wanda Nara, agente di Icardi e il presidente Andrea Agnelli. L'interesse del club bianconero non è assolutamente un mistero e nella prossima sessione di mercato potrebbe andare in scena l'assalto decisivo. L'ostacolo principale è l'ingaggio, con un sacrificio dell'argentino la trattativa dovrebbe ...

