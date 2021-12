Volley, SuperLega: Perugia batte Monza, capolista solitaria! Cisterna regola Ravenna (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia ha sconfitto Monza per 3-1 (25-14; 25-18; 22-25; 25-20) nel big match ed è così diventata la nuova capolista solitaria: i Block Devils si sono infatti issati a quota 31 punti, +3 su Civitanova (a parità di incontri disputati, nella notte la Lube ha perso la Finale del Mondiale per Club contro il Sada Cruzeiro). I brianzoli scivolano invece in quinta piazza, dopo che Modena ha regolato Taranto. Show strabiliante del solito bomber Wilfredo Leon, autore di 22 punti (5 aces, 3 muri, 64% in attacco). Lo schiacciatore, affiancato di banda da Matt Anderson (14), viene spesso chiamato in causa dall’ottimo regista Simone Giannelli, abile a ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la dodicesima giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile.ha sconfittoper 3-1 (25-14; 25-18; 22-25; 25-20) nel big match ed è così diventata la nuovasolitaria: i Block Devils si sono infatti issati a quota 31 punti, +3 su Civitanova (a parità di incontri disputati, nella notte la Lube ha perso la Finale del Mondiale per Club contro il Sada Cruzeiro). I brianzoli scivolano invece in quinta piazza, dopo che Modena hato Taranto. Show strabiliante del solito bomber Wilfredo Leon, autore di 22 punti (5 aces, 3 muri, 64% in attacco). Lo schiacciatore, affiancato di banda da Matt Anderson (14), viene spesso chiamato in causa dall’ottimo regista Simone Giannelli, abile a ...

