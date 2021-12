Volley, Mondiale per Club, finale. Trionfa il Sada Cruzeiro: 3-0 a una fallosa Civitanova (Di domenica 12 dicembre 2021) “Tetracampeòn!” Per la quarta volta il Sada Cruzeiro alza il trofeo da campione del mondo per Club di Volley battendo nella finale della rassegna iridata di Betim i campioni d’Italia della Lube Civitanova che qualche attenuante per la sconfitta ce l’hanno. Pesanti ancora una volta le assenze di Juantorena e Zaytsev (in parte) che avrebbero potuto mettere la loro esperienza al servizio della squadra italiana. Troppi i 26 errori in battuta, praticamente un set regalato, messi su un piatto d’argento dalla Lube ai brasiliani che invece hanno tenuto percentuali altissime sia al servizio, sia in attacco dove sono risultati spesso imprendibili per un sistema muro-difesa che non ha funzionato a dovere. Partita da dimenticare anche per De Cecco, il regista sei marchigiani, che ha peccato ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) “Tetracampeòn!” Per la quarta volta ilalza il trofeo da campione del mondo perdibattendo nelladella rassegna iridata di Betim i campioni d’Italia della Lubeche qualche attenuante per la sconfitta ce l’hanno. Pesanti ancora una volta le assenze di Juantorena e Zaytsev (in parte) che avrebbero potuto mettere la loro esperienza al servizio della squadra italiana. Troppi i 26 errori in battuta, praticamente un set regalato, messi su un piatto d’argento dalla Lube ai brasiliani che invece hanno tenuto percentuali altissime sia al servizio, sia in attacco dove sono risultati spesso imprendibili per un sistema muro-difesa che non ha funzionato a dovere. Partita da dimenticare anche per De Cecco, il regista sei marchigiani, che ha peccato ...

