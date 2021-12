Volley femminile, Serie A1: Novara regola Trento, -3 da Conegliano. Successi di Busto Arsizio e Chieri (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per l’undicesima giornata della Serie A1 di Volley femminile. Novara prosegue nella sua cavalcata, travolge il fanalino di coda Trento con un perentorio 3-0 e rafforza il secondo posto in classifica generale, portandosi ad appena tre lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano (ma con una partita giocata in meno). Le piemontesi festeggiano di fronte al proprio pubblico del PalaIgor grazie alle prestazioni di qualità offerte dall’opposto Ebrar Karakurt (12 punti), dalle schiacciatrici Nika Daalderop (10) e Caterina Bosetti (8, 4 muri), dalla centrale Cristina Chirichella (11). Alle dolomitiche non sono bastate Yamila Nizetich (10) e Jessica Rivero (10). Busto Arsizio risponde presente e ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per l’undicesima giornata dellaA1 diprosegue nella sua cavalcata, travolge il fanalino di codacon un perentorio 3-0 e rafforza il secondo posto in classifica generale, portandosi ad appena tre lunghezze di distacco dalla capolista(ma con una partita giocata in meno). Le piemontesi festeggiano di fronte al proprio pubblico del PalaIgor grazie alle prestazioni di qualità offerte dall’opposto Ebrar Karakurt (12 punti), dalle schiacciatrici Nika Daalderop (10) e Caterina Bosetti (8, 4 muri), dalla centrale Cristina Chirichella (11). Alle dolomitiche non sono bastate Yamila Nizetich (10) e Jessica Rivero (10).risponde presente e ...

