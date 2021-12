Vlahovic Juventus, sfuma l’arrivo del serbo? I bianconeri hanno un piano B (Di domenica 12 dicembre 2021) Vlahovic Juventus: la situazione in vista di gennaio. Spunta un altro attaccante? Ecco le novità sui movimenti dei bianconeri A Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha fatto il punto della situazione Dusan Vlahovic per la Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Vlahovic – «Non è possible a gennaio, la Fiorentina non lo svende. Immaginare 50-60 milioni non è possibile per nessuna società. La Fiorentina non farà sconti. Ci può essere movimento minore come Scamacca, giocatori di prospettiva, non giocatori che cambiano la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 dicembre 2021): la situazione in vista di gennaio. Spunta un altro attaccante? Ecco le novità sui movimenti deiA Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha fatto il punto della situazione Dusanper la. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.– «Non è possible a gennaio, la Fiorentina non lo svende. Immaginare 50-60 milioni non è possibile per nessuna società. La Fiorentina non farà sconti. Ci può essere movimento minore come Scamacca, giocatori di prospettiva, non giocatori che cambiano la stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

