Vincenzo Italiano | lo stipendio dell’allenatore della Fiorentina è troppo basso?

Leggi su chenews

(Di domenica 12 dicembre 2021) Una carriera tutta in ascesa quella del tecnico. Nel suo passato diversi momenti difficili, ma un futuro roseo sembra attenderlo.(Getty Images)In questo momento la carriera dilo vede protagonista di uno straordinario successo. Convince e vince proprio con la squadra che al momento sta allenando, la, che grazie al suo sapiente lavoro è riuscita a guadagnarsi ottimi posti in classifica in Serie A dando l’opportunità di sognare a tutti e tifosisquadra. Scopriamo tutte le informazioni su vita privata, sentimentale e guadagni, ...