Vince il Mondiale all’ultimo giro: il gesto di Verstappen fa il giro del mondo! (FOTO) (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen, ha vinto il Mondiale di F1. L’olandese è riuscito nella titanica impresa di interrompere il dominio di Lewis Hamilton che durava ormai da quattro anni. Verstappen ha vinto il titolo nell’ultimo giro dopo una gara pazzesca ed emozionante. Il pilota è il primo olandese nella storia a Vincere un titolo di Formula1. Appena tagliato il traguardo Verstappen è scoppiato in lacrime e le immagini hanno fatto il giro del mondo. Verstappen, Formula1 Il pilota visibilmente commosso, non riesce a trattenere la gioia e scoppia in questo pianto di gioia. Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Max, ha vinto ildi F1. L’olandese è riuscito nella titanica impresa di interrompere il dominio di Lewis Hamilton che durava ormai da quattro anni.ha vinto il titolo nell’ultimodopo una gara pazzesca ed emozionante. Il pilota è il primo olandese nella storia are un titolo di Formula1. Appena tagliato il traguardoè scoppiato in lacrime e le immagini hanno fatto ildel mondo., Formula1 Il pilota visibilmente commosso, non riesce a trattenere la gioia e scoppia in questo pianto di gioia.

Advertising

sportface2016 : +++MAX #VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE DI FORMULA 1 NEL FINALE PIU INCREDIBILE DELLA STORIA DELLO SPORT, BATTUTO #HAMILTON+++ #AbuDhabiGP - VikyBorgomeo : #f1 #AbuDhabiGP Ecco il momento clou: Verstappen taglia vittorioso il traguardo e vince il mondiale. Hamilton beff… - Open_gol : Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gp di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1 - Only_Leclerc : RT @calliopve: Non si può non essere contenti per un ventiquattrenne che vince per la prima volta un titolo mondiale di Formula Uno. Chap… - RV34336397 : @roccor28 A me fa soprattutto piacere che anche per quest’anno la Ferrari il mondiale lo vince il prossimo anno -