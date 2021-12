Vietato vendere case che consumano troppo. L’ultima follia Ue (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – L’Unione Europea, per il tramite della Commissione Ue, ha messo il cappello sull’ennesima follia liberticida. L’ennesima idiozia, sotto forma di direttiva, vorrebbe vietare per il futuro la vendita o l’affitto di immobili che consumano troppa energia. Il tutto per rispettare i dettami ecologisti che oggi la fanno da padrone. Chi pensava che il vento gretino – e cretino – fosse solo una moda di quella manica di diciottenni analfabeti intenti ad abbracciare alberi e salvare pinguini si sbagliava di grosso. Oggi abbiamo la prova che, da vezzo di qualcuno, il tutto si è trasformato in una nuova fede. La quale, attraverso i suoi riti e i suoi dogmi, si impone sull’intero popolo europeo. Vietato vendere case che consumano troppa energia: L’ultima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 12 dicembre 2021) Roma, 12 dic – L’Unione Europea, per il tramite della Commissione Ue, ha messo il cappello sull’ennesimaliberticida. L’ennesima idiozia, sotto forma di direttiva, vorrebbe vietare per il futuro la vendita o l’affitto di immobili chetroppa energia. Il tutto per rispettare i dettami ecologisti che oggi la fanno da padrone. Chi pensava che il vento gretino – e cretino – fosse solo una moda di quella manica di diciottenni analfabeti intenti ad abbracciare alberi e salvare pinguini si sbagliava di grosso. Oggi abbiamo la prova che, da vezzo di qualcuno, il tutto si è trasformato in una nuova fede. La quale, attraverso i suoi riti e i suoi dogmi, si impone sull’intero popolo europeo.chetroppa energia:...

