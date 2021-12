VIDEO Sci alpino, l’incredibile errore di Alex Vinatzer che costa il podio all’azzurro (Di domenica 12 dicembre 2021) Si chiude nel peggiore dei modi per Alex Vinatzer lo slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde”, infatti, il nostro portacolori stava andando a conquistare di forza un podio scintillante ma, proprio sul più bello, è arrivato l’errore. Un passo falso avvenuto proprio negli ultimi metri, quando il classe 1999 stava andando a fare segnare il miglior tempo parziale. Da un secondo posto Alex Vinatzer passa rapidamente all’uscita di scena, con enorme amaro in bocca. Si trattava solamente del primo slalom della stagione, per cui ci sarà ancora tempo e modo per rifarsi, ma la chance odierna era davvero immensa. Andiamo, quindi, a rivedere l’errore di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Si chiude nel peggiore dei modi perlo slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Sulla pista denominata “La face de Bellevarde”, infatti, il nostro portacolori stava andando a conquistare di forza unscintillante ma, proprio sul più bello, è arrivato l’. Un passo falso avvenuto proprio negli ultimi metri, quando il classe 1999 stava andando a fare segnare il miglior tempo parziale. Da un secondo postopassa rapidamente all’uscita di scena, con enorme amaro in bocca. Si trattava solamente del primo slalom della stagione, per cui ci sarà ancora tempo e modo per rifarsi, ma la chance odierna era davvero immensa. Andiamo, quindi, a rivedere l’di ...

Advertising

RaiSport : ? Sofia #Goggia firma una tripletta storica Dopo le due discese, l'azzurra domina anche il #SuperG di #LakeLouise… - OA_Sport : VIDEO #Sci alpino, l’incredibile errore di Alex #Vinatzer che costa il podio all’azzurro - dopiot : RT @paoloigna1: ST. MORITZ - Federica Brignone entra nella storia in una gara altrettanto leggendaria per l'Italia. È l'azzurra con il magg… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Che beffa per Alex Vinatzer! Salta la penultima porta e perde il podio - Coppa del mondo 2021/2022 Sci Alpino - neveitalia : Che beffa per Alex Vinatzer! Salta la penultima porta e perde il podio - Coppa del mondo 2021/2022 Sci Alpino… -