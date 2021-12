VIDEO Sci alpino, Federica Brignone vince il superG di Sankt Moritz davanti a Elena Curtoni! (Di domenica 12 dicembre 2021) Doppietta italiana nel secondo superG di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Sulla pista “Corviglia” infatti Federica Brignone è splendida e precede Elena Curtoni, in un clamoroso uno-due italiano che conferma come la pista elvetica sia nostro territorio di conquista. Ma c’è di più, dato che Sofia Goggia chiude al sesto posto, con Marta Bassino ottava e Francesca Marsaglia nona. Nel complesso, quindi, ben cinque italiane nelle prime nove posizioni, e due in vetta. Federica Brignone, che ritocca i libri di storia con questo successo, ha avuto la meglio sulle rivali grazie ad una prova impeccabile. Perfetta laddove era necessario pennellare, efficace nei tratti di scorrimento. La ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Doppietta italiana nel secondodi(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022. Sulla pista “Corviglia” infattiè splendida e precedeCurtoni, in un clamoroso uno-due italiano che conferma come la pista elvetica sia nostro territorio di conquista. Ma c’è di più, dato che Sofia Goggia chiude al sesto posto, con Marta Bassino ottava e Francesca Marsaglia nona. Nel complesso, quindi, ben cinque italiane nelle prime nove posizioni, e due in vetta., che ritocca i libri di storia con questo successo, ha avuto la meglio sulle rivali grazie ad una prova impeccabile. Perfetta laddove era necessario pennellare, efficace nei tratti di scorrimento. La ...

