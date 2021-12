VIDEO Max Verstappen impazzisce di gioia | il team-radio folle dopo la vittoria

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxvince un clamoroso Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, di pari passo, fa suo uno dei titoli più straordinari di sempre. Il pilota olandese riesce a superare Lewis Hamilton in curva 5 nel corso dell’ultimo giro e può festeggiare un sogno che, con una partenza pessima, sembrava divenuto utopia. Appena tagliato il traguardo “Super Max” ha iniziato a piangere e festeggiare un successo davvero senza precedenti, sciogliendosimesi nei quali era stato in grado di trattenere ogni emozione. Oggi no, oggi il portacolori della Red Bull ha dato sfogo a tutto quello che covava nel cuore e ha esultato a dovere. Andiamo, quindi, a sentire le sue parole nel corso delsubitoaver tagliato il traguardo di Yas ...

È stato un finale thrilling quello che è andato in scena ad Abu Dhabi. Ecco gli highlights della gara che ha visto trionfare Max Verstappen.