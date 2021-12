VIDEO F1 | il sorpasso di Max Verstappen su Lewis Hamilton all’ultimo giro del GP di Abu Dhabi

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxha vinto il Mondiale F1 2021. Tutto si è decisodell’ultima gara, in maniera decisamente rocambolesca. L’olandese sembrava sbacciato quando mancavano quattro giri al termine del GP di Abu, visto che accusava un ritardo di una dozzina di secondi da: tutto sembrava ormai pronto per la festa del britannico. All’improvviso, però, Nicholas Latifi finisce contro le barriere ed entra la safety car. Il pilota della Red Bull rientra ai box per cambiare le gomme, monta gli pneumatici con la mescola morbida e si accoda al grande rivale. F1, Maxsuperaad Abued è il nuovo Campione del Mondo! La corsa viene fatta ...

...si chiude con l'attacco e ila Lewis. Poi le lacrime. Ma anche le polemiche e la sensazione di aver assistito alla storia e ad uno dei momenti più clamorosi della storia sportiva.... presentato un doppio ricorso: a rischio il titolo Mondiale di Verstappen? Così Verstappen ha vinto il Mondiale! Ilsu Hamilton all'ultimo giro del Gp di Abu Dhabi [Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Abu Dhabi 2021, superando Lewis Hamilton all'ultimo giro e laureandosi per la prima volta in carriera Campione del Mondo di Formula Uno. L'olandese della Red ...Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Finale di mondiale irreale, in cui si è deciso tutto nell’ultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi. Al termine della Sa ...