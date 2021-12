Vicenza-Como | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021)di scena oggi dalle 16.15 al “Menti”, nella 17a giornata del campionato diB 21-22. I biancorossi hanno l’urgenza di tornare a vincere dopo le ultime deludenti prestazioni, al pari dei lariani, fuori diversi punti dalla griglia playoff. Ecco cosa c’è da sapere sulla gara e come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre. Statistiche e curiosità diI biancorossi, dopo la vittoria fatta registrare a Crotone (1-0), hanno poi proseguito perdendo sia contro il Benevento in casa (3-2), sia contro il Perugia in trasferta venerdì scorso. In virtù anche di questi risultati, il LRin classifica può vantare solo 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio, 13 sconfitte), che attualmente relegano la squadra guidata da Brocchi nelle ultime ...