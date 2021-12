Vibonese-Avellino, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Vibonese-Avellino, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la 18° giornata di campionato nel girone C di Serie C. Reduce da una striscia di dieci risultati utili consecutivi, con cinque pareggi e cinque vittorie che lo collocano al quinto posto in classifica con 28 punti, l’Avellino di Piero Braglia va a fare visita, allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia alla Vibonese di Gaetano D’Agostino. Ultima del girone con appena 13 punti conquistati in 17 partite, giunge all’appuntamento con gli irpini dall’importantissima vittoria interna della settimana scorsa contro il Campobasso di Mirko Cudini. Un successo fondamentale, quello contro i molisani, che ha permesso ai ragazzi di D’Agostino di accorciare drasticamente sulle dirette concorrenti per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 14.30, valevole per la 18° giornata di campionato nel girone C diC. Reduce da una striscia di dieci risultati utili consecutivi, con cinque pareggi e cinque vittorie che lo collocano al quinto posto in classifica con 28 punti, l’di Piero Braglia va a fare visita, allo Stadio Luigi Razza di Vibo Valentia alladi Gaetano D’Agostino. Ultima del girone con appena 13 punti conquistati in 17 partite, giunge all’appuntamento con gli irpini dall’importantissima vittoria interna della settimana scorsa contro il Campobasso di Mirko Cudini. Un successo fondamentale, quello contro i molisani, che ha permesso ai ragazzi di D’Agostino di accorciare drasticamente sulle dirette concorrenti per la ...

Advertising

ottopagine : Vibonese - Avellino, le probabili formazioni #Avellino - ottopagine : Vibonese-Avellino, dove vederla in diretta tv e streaming o ascoltarla in radio #Avellino - sportavellino : Vibonese-Avellino, le probabili formazioni: i dubbi e le scelte di Braglia e D'Agostino - - anteprima24 : ** #Vibonese-##Avellino, le probabili formazioni ** - NotiziarioC : Vibonese, i convocati per la sfida con l'Avellino -