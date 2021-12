(Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Continuità. E’ questo il leitmotiv per l’, dopo il pareggio arrivato nello scorso turno contro il Bari. Avversario di giornata il fanalino di coda del Girone C,. Formazione che nell’ultimo turno di campionato ha batto il Campobasso. Vittoria che, in un colpo solo, ha consentito ai rossoblù di Gaetano D’Agostino di rompere un digiuno che durava da metà ottobre, di compiere un piccolo passo in avanti verso una salvezza difficile ma che adesso dista cinque punti e, soprattutto, di salvare la panchina al proprio allenatore. L’– orfana dello squalificato Piero Braglia – sarà timonata vice Domenico De Simone. In campo sarà 4-3-3, conferma dello schieramento visto contro i pugliesi nello scorso turno di campionato. Forte tra i pali; Ciancio a destra, Tito a ...

Advertising

anteprima24 : ** #Vibonese-##Avellino, le probabili formazioni ** - NotiziarioC : Vibonese, i convocati per la sfida con l'Avellino - sportavellino : Vibonese-Avellino, ecco come e dove vedere il match - - usavellino1912_ : ? - MATCH DAY - ? Vibonese ?? Avellino ?? Stadio Luigi Razza ?? Vibo Valentia (VV) ?? Domenica 12 Dicembre 2021 ? 14.30… - ottopagine : Vibonese - Avellino, due dubbi tra le file biancoverdi #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Vibonese Avellino

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Dopo il pareggio con il Bari, l'torna in campo contro la. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 14.30 di domenica 12 dicembre e la partita sarà visibile in .... Tra consuetudine e scaramanzia. Anche alla vigilia della gara in trasferta con la(ore 14,30) , l'non diramerà l'elenco dei convocati. Salvo forfait non preannunciati e non pronosticabili, dato pure il riparo garantito dalle porte chiuse dietro cui i biancoverdi ...La Vibonese ospita l'Avellino nel 18° turno di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.La diretta live di Monopoli-Latina, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2021/2022 ...