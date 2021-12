Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 12 dicembre 2021)DEL 12 DICEMBREORE 18.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTRNA TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN INTERENA IL TRAFFICO RALLENTA TRA CENTRALE DEL LATTE E PRENESTINA ANDIAMO SUL TRATTO URBAO DELL’A24 DOVE TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO ANDAIMO SULLA DIRAMZIONENORD DOVE TROVIAMO DLELE CODE TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO IN DIREZIONE DIANDIAMO SULLA SALARIA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Boccea (Mattia Battistini-Giureconsulti) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso sul lungotevere (Ponte Pasa-Ponte Garibaldi) e n viale Trastevere (largo da Feltre-Orti di Cesare) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via Collatina (Acqua Vergine-Ponte di Nona) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso Raccordo Anulare (A24-Casilina) - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 12:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-12-2021… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

... con l'aggiunta di quelli addetti ai servizi esterni per infortunistica ee gli uomini in ... via Belenzani, via, via delle Orfane, via Cavour , per un'ottantina di ambulanti, perché ...UNA NOTIZIA PER CHI VIAGGIA IN TRENO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE -... SUL FRONTE DELLAATTIVE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS. PER ...