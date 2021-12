Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 dicembre 2021)DEL 12 DICEMBREORE 15.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADAE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO DIFATTI SI SEGNALANO SOLAMENTE DELLE CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE IN DIREZIONE TIVOLI. E DEI RALLENTAEMTNI SULL’APPIA IN PROSSIMITÀ DI SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NEI DUE SENSI. RICORDIAMO INOLTRE, CHE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA RESTERÀ IN VIGORE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI. DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral