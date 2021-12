Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 11:30 (Di domenica 12 dicembre 2021) Viabilità DEL 12 DICEMBRE 2021 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NON CI SONO AGGIORNAMETI RILEVANTI SUL FRONTE DEL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA Regione, RIMANGONO DISAGI SULLA VIA APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE DAL BIVIO CON LA VIA DEI LAGHI A VIA DI FIORANELLO VERSO Roma. RICORDIAMO INOLTRE, CHE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA RESTERÀ IN VIGORE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI. UN ULTERIORE PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI. TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 dicembre 2021)DEL 12 DICEMBREORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA GIUSEPPE CUTRUPI E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO AGGIORNAMETI RILEVANTI SUL FRONTE DEL TRAFFICO, TRAFFICO CHE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE IL TRAFFICO SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DELLA, RIMANGONO DISAGI SULLA VIA APPIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE DAL BIVIO CON LA VIA DEI LAGHI A VIA DI FIORANELLO VERSO. RICORDIAMO INOLTRE, CHE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA SERA RESTERÀ IN VIGORE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI. UN ULTERIORE PROVVEDIMENTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI. TRASPORTO FERROVIARIO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ...

Advertising

gualtierieurope : Una bella notizia per #Roma: entro 10 giorni il #PontedellIndustria sarà restituito alla città. Grazie alle strutt… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-12-2021 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2021 ore 07:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-12-2021… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #11-12-2021 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via XX Settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 12 - 2021 ore 08:30 ...PRUDENZA PER IL VENTO FORTE SEGNALATO SULL'A12 ROMA - TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA ROMA - ... SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, ISTITUITI NELLA ZONA INTERESSATA I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA. RESTANDO NEL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 12 - 2021 ore 09:30 UNA NOTIZIA PER CHI VIAGGIA IN TRENO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE - ROMA ... SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ, ISTITUITI NELLA ZONA INTERESSATA I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA. ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 17:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...PRUDENZA PER IL VENTO FORTE SEGNALATO SULL'A12- TARQUINIA TRA IL BIVIO PER LA- ... SUL FRONTE DELLA, ISTITUITI NELLA ZONA INTERESSATA I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA. RESTANDO NEL ...UNA NOTIZIA PER CHI VIAGGIA IN TRENO, SERVIZIO RALLENTATO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE -... SUL FRONTE DELLA, ISTITUITI NELLA ZONA INTERESSATA I DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA. ...