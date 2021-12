Vi siete mai chiesti a cosa servivano le piramidi? | Ecco la verità (Di domenica 12 dicembre 2021) A scuola ci insegnano che le grandi piramidi egizie sono opere funerarie dedicate ai grandi faraoni o ai nobili della civiltà egizia. In realtà non abbiamo nessuna conferma storiografica o archeologica di questa teoria. In nessuna delle piramidi a oggi note sono state rilevate tracce comprovanti o inequivocabili che l’utilizzo principale dell’edificio fosse funerario. Insomma, mancano i corpi e i corredi funebri. E allora a cosa servivano queste magnifiche strutture nell’antico Egitto? Le finalità architettoniche delle antiche piramidi egizie sono di sicuro collegate all’ambito religioso e funerario. Ma l’aspetto teologico potrebbe essere più importante della funzione meramente funeraria. In pratica, queste iconiche e affascinanti opere architettoniche hanno a che fare con un’antica e complicata ... Leggi su curiosauro (Di domenica 12 dicembre 2021) A scuola ci insegnano che le grandiegizie sono opere funerarie dedicate ai grandi faraoni o ai nobili della civiltà egizia. In realtà non abbiamo nessuna conferma storiografica o archeologica di questa teoria. In nessuna dellea oggi note sono state rilevate tracce comprovanti o inequivocabili che l’utilizzo principale dell’edificio fosse funerario. Insomma, mancano i corpi e i corredi funebri. E allora aqueste magnifiche strutture nell’antico Egitto? Le finalità architettoniche delle anticheegizie sono di sicuro collegate all’ambito religioso e funerario. Ma l’aspetto teologico potrebbe essere più importante della funzione meramente funeraria. In pratica, queste iconiche e affascinanti opere architettoniche hanno a che fare con un’antica e complicata ...

