Verstappen contro Hamilton, ad Abu Dhabi la sfida finale (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Le ultime qualifiche della stagione di Formula 1 hanno sorriso ancora una volta a Max Verstappen, arrivato alla decima pole position proprio alla vigilia dell'appuntamento più importante dell'anno. Il Gran Premio di Abu Dhabi in programma oggi alle 14 sarà quello decisivo per la conquista del titolo piloti, con il rivale Lewis Hamilton che scatterà appena una casella dietro in griglia, ma a parità di punti in classifica (369.5). Chi taglierà prima il traguardo si laureerà campione del mondo: potrebbe essere l'ottava volta per il britannico della Mercedes (mai nessuno ci è riuscito), o la prima per il 24enne olandese della Red Bull. In ogni modo sarà una giornata storica. "Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine - commenta Hamilton dopo i quasi 4 decimi di distacco ... Leggi su agi (Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Le ultime qualifiche della stagione di Formula 1 hanno sorriso ancora una volta a Max, arrivato alla decima pole position proprio alla vigilia dell'appuntamento più importante dell'anno. Il Gran Premio di Abuin programma oggi alle 14 sarà quello decisivo per la conquista del titolo piloti, con il rivale Lewische scatterà appena una casella dietro in griglia, ma a parità di punti in classifica (369.5). Chi taglierà prima il traguardo si laureerà campione del mondo: potrebbe essere l'ottava volta per il britannico della Mercedes (mai nessuno ci è riuscito), o la prima per il 24enne olandese della Red Bull. In ogni modo sarà una giornata storica. "Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine - commentadopo i quasi 4 decimi di distacco ...

