Verstappen campione del mondo | ricorso Mercedes | ecco perché

(Di domenica 12 dicembre 2021) Lapresenta una protesta formale dopo il Gp di Abu Dhabi che ha laureato Maxdelcon la Red Bull. La, team di Lewis Hamilton, ha ravvisato 2 irregolarità nelle fasi finali della gara, prima che la safety car lasciasse la pista e consentisse di riprendere la corsa. Secondo il team guidato da Toto Wolff,– al momento secondo dietro Hamilton – avrebbe violato l’articolo 48.8 del regolamento portando il muso della propria monoposto davanti alladi Hamilton in regime di safety car. Inoltre, lacontesta la decisione del direttore di corsa, Andrea Masi: ad alcuni piloti doppiati – Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, – Charles Leclerc e Sebastian Vettel – è stato consentito di ...

Alla ripartenza della gara, che nel frattempo aveva montato gomme nuove, ha subito superato l'inglese che ha tentato una reazione, ma si è dovuto accodare, senza più riuscire a riprenderlo.Il Mondiale in un solo giro. L'ultimo. Se lo prende Maxche supera Lewis Hamilton alla ripartenza dopo la safety car che ha cambiato il nome del. "Oh mio dio" dice l'olandese piangendo a dirotto sotto la bandiera a scacchi nella notte ...Dopo una stagione guidata a livelli stellari, ma con diversi colpi di sfortuna, la Dea Bendata ha aperto le sue braccia nei confronti di Max Verstappen proprio nel momento decisivo. Quando mancavano s ...ABU DHABI - In un finale thriller, a prevalere è Max Verstappen. L'olandese prevale ad Abu Dhabi dopo un finale pazzo, battendo Hamilton e interrompendo l'egemonia del britannico: "Lewis è un pilota f ...