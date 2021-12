Verstappen campione del mondo all' ultimo giro F1 | è la stagione più pazzesca di sempre Contatto | safety car | sorpasso | Hamilton ko

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Oh mio Signore! Sìììììì”: questa la gioia espressa da Maxdopo il traguardo di un GP di Abu Dhabi caotico che passerà alla storia. Maxinfatti è ildeldi F1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha superato all'la Mercedes di Lewisvincendo il Gp e aggiudicandosi il suo primo titolo in F1 con la decima vittoria indopo essere sceso dalla macchina si è lanciato a piangere sulle gomme della sua RB16B, poi ha abbracciato il padre Jos e i meccanici Red Bull,sconfitto è rimasto a lungo in macchina e poi ha stretto la mano a Christian Horner, team principal Red Bull per fargli i complimenti. Subito dopo l'abbraccio ...