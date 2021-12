Verso la notte, il regista Lauria: "Ho pensato a Dogma 95" (Di domenica 12 dicembre 2021) L'intervista al regista e agli attori protagonisti di Verso la notte, un'opera prima che guarda alla lezione di Kiarostami e a quella della scuola danese creata da Lars von Trier e Thomas Vinterberg. Un Premio Solinas, i seminari con Abbas Kiarostami, l'esperienza di studente di cinema a Roma, la stessa che con le sue strade trafficate e il rumore dei tram, finisce dentro al suo primo lungometraggio di finzione, Verso la notte in sala dal 9 dicembre. Vincenzo Lauria è un esordiente con le idee chiare e un'estetica ben precisa, qui insieme ai giovani protagonisti del film, Alireza Garshasbi e Duné Medros, prova a raccontare l'esperienza all'origine di questa storia di amore e gelosia, ricerca di se stessi e sogni infranti. Un percorso personale Come nasce un film basato su una scrittura ... Leggi su movieplayer (Di domenica 12 dicembre 2021) L'intervista ale agli attori protagonisti dila, un'opera prima che guarda alla lezione di Kiarostami e a quella della scuola danese creata da Lars von Trier e Thomas Vinterberg. Un Premio Solinas, i seminari con Abbas Kiarostami, l'esperienza di studente di cinema a Roma, la stessa che con le sue strade trafficate e il rumore dei tram, finisce dentro al suo primo lungometraggio di finzione,lain sala dal 9 dicembre. Vincenzoè un esordiente con le idee chiare e un'estetica ben precisa, qui insieme ai giovani protagonisti del film, Alireza Garshasbi e Duné Medros, prova a raccontare l'esperienza all'origine di questa storia di amore e gelosia, ricerca di se stessi e sogni infranti. Un percorso personale Come nasce un film basato su una scrittura ...

Advertising

rossimo90 : «Bianciardi ha svelato l’incessante tensione verso l’alto e il limite di questa tensione che per procedere si dimen… - unclearly_why : @applefruit84 Si confermo... io mi sono addormentata alle 7 (maledetta insonnia).. hanno censurato tutta notte ma v… - da_rold1 : RT @Spirito59026561: @da_rold1 Buongiorno Sandra ?? I sogni La magia Della notte Le stelle Han reso Il viaggio Verso Il nuovo Giorno Con… - love_sprout : @LaGattara__ Solo che gli va male dato che mentre dormo mi rigiro come un pollo allo spiedo e do pure i calci. Ad u… - ISannita : RT @Spirito59026561: @da_rold1 Buongiorno Sandra ?? I sogni La magia Della notte Le stelle Han reso Il viaggio Verso Il nuovo Giorno Con… -