Verona | Setti | «Atalanta modello da seguire | ma siamo ancora lontani»

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maurizio, presidente del, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida contro l’: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, il presidente delMaurizioha parlato prima del match con l’. PARAGONE – «L’è unda, nell’ultimo periodo è la società che ha lavorato meglio e lo ha dimostrato con i risultati. Club organizzato, la caratteristica migliore è che è un club medio-grande ma che ragiona come una medio-piccola. Nonparagonabili e penso di poter dire tranquillamente che la crescita deve essere graduale. Cercheremo di farlo». TUDOR – «soddisfatti di Tudor. Io dico sempre che questo è un club dove la catenaè corta, ...

Quando ho la possibilità di vedere il presidente dell'Hellas Maurizio Setti, scherzando, gli dico sempre che Sinergy è stato un portafortuna per il Verona. Siamo arrivati nel 2018 con l'ascesa in ...Al quarto posto si è classificata la formazione della società Bocciaviva con Licio Setti e Diego ... hanno partecipato squadre provenienti da Verona, Treviso e Feltre e per il GS Canova è stato anche ...