Verona-Atalanta, Tudor: “Poteva starci il pareggio” (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una bella gara, giusta come approccio e proposta di gioco. Il pareggio ci stava pienamente ma loro hanno fatto un gol in più. Ora ci concentriamo sulla Coppa Italia, nella quale voglio far giocare chi non ha giocato tanto”. Queste le dichiarazioni di Igor Tudor dopo la sconfitta del suo Verona in casa contro l’Atalanta per 2-1 in rimonta. Assente Barak: “Non è ancora pronto per giocare e non abbiamo rischiato. Dalla prossima partita sarà a disposizione“, spiega il tecnico ai microfoni di Dazn. E sulla disposizione con Caprari, Simeone e Lasagna: “Abbiamo schierato tre attaccanti veri e hanno fatto bene nel primo tempo, Potevamo fare il secondo gol. Ma non è facile giocare a viso aperto, poi abbiamo messo Bessa che ci ha dato una mano sul gioco”, ha concluso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo fatto una bella gara, giusta come approccio e proposta di gioco. Ilci stava pienamente ma loro hanno fatto un gol in più. Ora ci concentriamo sulla Coppa Italia, nella quale voglio far giocare chi non ha giocato tanto”. Queste le dichiarazioni di Igordopo la sconfitta del suoin casa contro l’per 2-1 in rimonta. Assente Barak: “Non è ancora pronto per giocare e non abbiamo rischiato. Dalla prossima partita sarà a disposizione“, spiega il tecnico ai microfoni di Dazn. E sulla disposizione con Caprari, Simeone e Lasagna: “Abbiamo schierato tre attaccanti veri e hanno fatto bene nel primo tempo,mo fare il secondo gol. Ma non è facile giocare a viso aperto, poi abbiamo messo Bessa che ci ha dato una mano sul gioco”, ha concluso. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ?? 3 PUNTI IMPORTANTISSIMI AL BENTEGODI!!! ?? A MEGA WIN IN VERONA!!! @Plus500 #VeronaAtalanta #SerieATIM… - sportmediaset : L'Atalanta rimonta l'Hellas e si avvicina alla vetta: 2-1 a Verona. #VeronaAtalanta #SportMediaset… - Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | KICK-OFF ?? Calcio d'inizio a Verona! FORZA RAGAZZI! ?? Kick-off in Verona! C'MON GUYS!… - 1996_Very : @MissAd_ ehh noi con Atalanta e Verona siamo cosi --->?????? - quotidianodirg : #Sport #atalanta L’Atalanta vince in rimonta, 2-1 al Verona -