Verona-Atalanta oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 12 dicembre 2021) L'Atalanta, reduce da cinque vittorie e da nove risultati utili consecutivi in campionato, sarà ospite questo pomeriggio, alle ore 15, al Bentegodi di Verona. Entrambe le squadre andranno a caccia di punti importanti, con i nerazzurri a soli cinque punti dalla vetta e l'Hellas a cinque dalla zona Europa. La partita, valida per la 17esima giornata della Serie A 2021/2022, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola del match.

