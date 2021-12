Verona – Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini sorprende tutti! (Di domenica 12 dicembre 2021) Partita molto importante per il proseguo del campionato delle due squadre. Il Verona vuole continuare a crescere e mantenere la tendenza positiva contro le big del campionato. Di fronte, si troverà l’Atalanta di Gasperini ferita dall’eliminazione in Champions League e che dunque, cercherà a tutti i costi di ottenere i 3 punti per dimenticare al più presto la disfatta europea. Atalanta, GasperiniSi prospetta un match molto combattuto tra due compagini con due idee di gioco molto simili. Di seguito le scelte degli allenatori: Verona – Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Atalanta – Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Miranchuk, Pasalic; ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 dicembre 2021) Partita molto importante per il proseguo del campionato delle due squadre. Ilvuole continuare a crescere e mantenere la tendenza positiva contro le big del campionato. Di fronte, si troverà l’diferita dall’eliminazione in Champions League e che dunque, cercherà a tutti i costi di ottenere i 3 punti per dimenticare al più presto la disfatta europea.Si prospetta un match molto combattuto tra due compagini con due idee di gioco molto simili. Di seguito le scelte degli allenatori:– Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.– Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Koopmeiners, Pezzella; Miranchuk, Pasalic; ...

