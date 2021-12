Verona-Atalanta 1-2, rimonta nerazzurra (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Atalanta corsara a Verona. La squadra di Gasperini si impone in rimonta 2-1 al Bentegodi sulla formazione di Tudor e sale a 37 punti continuando la corsa nella zona altissima della classifica. I nerazzurri trovano la sesta vittoria consecutiva in trasferta mentre il Verona subisce la prima sconfitta in casa. I padroni di casa passano in vantaggio al 22? con Faraoni che da destra serve in area per Simeone: l’argentino prova il tiro e batte un Musso non proprio perfetto. La squadra di Tudor sale in cattedra e cerca il raddoppio, ma la Dea è brava nelle ripartenze e al 33? Miranchuk ruba palla e serve Pasalic che colpisce il palo ma dopo quattro al 37? minuti arriva il pareggio nerazzurro: Muriel serve in area Pezzella che si gira, poi arriva Miranchuk che batte Montipò per l’1-1. La gara è aperta e entrambe le ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) L’corsara a. La squadra di Gasperini si impone in2-1 al Bentegodi sulla formazione di Tudor e sale a 37 punti continuando la corsa nella zona altissima della classifica. I nerazzurri trovano la sesta vittoria consecutiva in trasferta mentre ilsubisce la prima sconfitta in casa. I padroni di casa passano in vantaggio al 22? con Faraoni che da destra serve in area per Simeone: l’argentino prova il tiro e batte un Musso non proprio perfetto. La squadra di Tudor sale in cattedra e cerca il raddoppio, ma la Dea è brava nelle ripartenze e al 33? Miranchuk ruba palla e serve Pasalic che colpisce il palo ma dopo quattro al 37? minuti arriva il pareggio nerazzurro: Muriel serve in area Pezzella che si gira, poi arriva Miranchuk che batte Montipò per l’1-1. La gara è aperta e entrambe le ...

