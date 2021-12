Verona-Atalanta 1-0. Simeone supera un tentennante Musso al 22’- Diretta (Di domenica 12 dicembre 2021) 17esima giornata, i nerazzurri a Verona per cercare di rimanere in zona Champions. Segui qui la Diretta web. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 12 dicembre 2021) 17esima giornata, i nerazzurri aper cercare di rimanere in zona Champions. Segui qui laweb.

Advertising

Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | KICK-OFF ?? Calcio d'inizio a Verona! FORZA RAGAZZI! ?? Kick-off in Verona! C'MON GUYS!… - Gazzetta_it : Gol! Verona - Atalanta 1-0, rete di Simeone G. (VER) - Atalanta_BC : I ragazzi sono carichi ?? Verona, here we go! ?? #VeronaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - statodelsud : Serie A, Torino-Bologna 2-1. Ora in campo Verona-Atalanta: 0-0. LIVE - Pino__Merola : Serie A, Torino-Bologna 2-1. Ora in campo Verona-Atalanta: 0-0. LIVE -