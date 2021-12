Verona-Atalanta 0-0 20’ | partenza sprint del Verona | i nerazzurri faticano- Diretta

(Di domenica 12 dicembre 2021) 17esima giornata, iper cercare di rimanere in zona Champions. Segui qui laweb.

Advertising

Atalanta_BC : #VeronaAtalanta | KICK-OFF ?? Calcio d'inizio a Verona! FORZA RAGAZZI! ?? Kick-off in Verona! C'MON GUYS!… - Atalanta_BC : ???? Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona ?? #VeronaAtalanta #GoAtalantaGo ???? - sscalcionapoli1 : Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali: Lasagna dal 1'. Muriel per Zapata - sportli26181512 : Atalanta, Gasperini: 'I 5 cambi hanno stravolto le gare. Verona più riposato, su Tudor e il futuro di Muriel...': G… - sportli26181512 : Verona, Setti: 'Atalanta modello da seguire. Soddisfatto di Tudor, il mercato invernale...': Il presidente del Vero… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Atalanta

Adesso i rossoblu sono al nono posto in classifica ad un solo punto dale dall'Empoli, che saranno impegnate controe Napoli. L'analisi ? "Oggi abbiamo perso meritatamente. Il Torino ...Le parole di Gian Piero Gasperini nel pre partita della sfida fra. Le dichiarazioni del tecnico a DAZN Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN in vista della sfida tra. Le parole del tecnico nerazzurro. COMPLIMENTI - "Arrivano da ...Le dichiarazioni del presidente gialloblù prima della gara contro i nerazzurri Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti ha parlato a DAZN prima della gara contro l’Atalanta: “L’Atalanta è un m ...Sulla destra torna Zappacosta e in mezzo al campo fiducia a Koopmeiners. Tudor. ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Miranchuck, Mu ...