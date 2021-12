Verdello | sciarpe per i senzatetto fatte a mano dagli anziani della casa di riposo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 dicembre 2021). Lavorare con i ferri, all’uncinetto, ricamare a punto croce o a mezzo punto. Tradizioni antiche tenute in vita dal sapere inestimabile degli, pratiche dal sapore d’altri tempi attraverso le quali prendono vita creazioni uniche e preziose. “Creare per Donare” è il progetto ideato da Orpea Italia, divisione italiana del Gruppo Orpea. Ogni Rsa del Gruppo che ha aderito all’iniziativa ha organizzato laboratori di maglia e affini durante i quali gliospiti hanno realizzato con le loro mani, cappelli e indumenti pesanti che verranno offerti in dono ai bisognosi del proprio territorio in occasione del Natale. La residenza perMiaha deciso di destinare i morbidi regali di Natale hand made degli ospiti al Centro primo ...