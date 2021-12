Venezia-Dinamo Sassari oggi: orario, canale tv, programma, streaming Serie A basket (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Umana Reyer Venezia ospita la Dinamo Sassari nel posticipo della domenica di basket per l’undicesima giornata di Serie A (inizio del match alle ore 20:45). Entrambe le squadre vogliono riscattare la doppia sconfitta subita tra Campionato e coppe europee nel giro di pochi giorni. La squadra di coach De Raffaele è caduta al PalaLeonessa di Brescia sotto i colpi dell’asse Mitrogou-Long-Della Valle, con il play azzurro autore di 24 punti per il 80-69 finale con cui i bresciani hanno battuto i lagunari salendo a quota 8 punti (Venezia, invece, rimane ferma a quota 10). In EuroCup, invece, gli oro-granata sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga contro la capolista Valencia per 67-81. La Dinamo Sassari, invece, ha fatto sudare le proverbiali sette ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) L’Umana Reyerospita lanel posticipo della domenica diper l’undicesima giornata diA (inizio del match alle ore 20:45). Entrambe le squadre vogliono riscattare la doppia sconfitta subita tra Campionato e coppe europee nel giro di pochi giorni. La squadra di coach De Raffaele è caduta al PalaLeonessa di Brescia sotto i colpi dell’asse Mitrogou-Long-Della Valle, con il play azzurro autore di 24 punti per il 80-69 finale con cui i bresciani hanno battuto i lagunari salendo a quota 8 punti (, invece, rimane ferma a quota 10). In EuroCup, invece, gli oro-granata sono usciti sconfitti dalla sfida casalinga contro la capolista Valencia per 67-81. La, invece, ha fatto sudare le proverbiali sette ...

Advertising

BasketMagazine : New post: Reyer Venezia-Dinamo Sassari è il big match di domenica 12 alle 20:45 su RaiSport Hd #basketmagazine - SardiniaPost : La #DinamoSassari riparte da Venezia per cancellare il prima possibile la cocente sconfitta e la conseguente elimin… - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Dinamo Sassari, Piero Bucchi: 'Venezia ha grande qualità' - AnsaSardegna : Basket: la Dinamo a Venezia in cerca di riscatto. Bucchi, ci aspetta un gara complicata contro una squadra esperta… - vivere_sardegna : Basket: la Dinamo a Venezia in cerca di riscatto -