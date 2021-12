Variante Omicron, Johnson: “Arriva ondata, può farci male” (Di domenica 12 dicembre 2021) “La Variante Omicron può farvi male. Abbiamo pazienti con la Variante Omicron in ospedale”. Il premier britannico Boris Johnson si rivolge così ai cittadini in un messaggio. “Sappiamo, da esperienze più dolorose, come possano svilupparsi queste curve esponenziali. Nessuno dovrebbe avere dubbi. C’è un’ondata” di casi “Omicron in arrivo e temo che ora sia chiaro che due dosi di vaccino semplicemente non sono sufficienti per garantire un buon livello di protezione. Ma la buona notizia è che i nostri scienziati sono fiduciosi che con una terza dose, un richiamo, tutti possiamo aumentare il nostro livello di protezione”, dice Johnson. “So che alcune persone chiederanno se Omicron sia meno grave delle varianti precedenti e ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 dicembre 2021) “Lapuò farvi. Abbiamo pazienti con lain ospedale”. Il premier britannico Borissi rivolge così ai cittadini in un messaggio. “Sappiamo, da esperienze più dolorose, come possano svilupparsi queste curve esponenziali. Nessuno dovrebbe avere dubbi. C’è un’” di casi “in arrivo e temo che ora sia chiaro che due dosi di vaccino semplicemente non sono sufficienti per garantire un buon livello di protezione. Ma la buona notizia è che i nostri scienziati sono fiduciosi che con una terza dose, un richiamo, tutti possiamo aumentare il nostro livello di protezione”, dice. “So che alcune persone chiederanno sesia meno grave delle varianti precedenti e ...

