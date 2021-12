Variante Omicron dominante in Italia a gennaio? «Verso 20mila casi al giorno» Pochi dati su pericolosità e contagiosità

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - Corriere : Gli esperti inglesi: «La variante Omicron ha bisogno del booster» Calo dell’efficacia con due dosi - ladyonorato : Intanto, gli azionisti di Pfizer e Moderna guadagnano 7.8 miliardi in una settimana grazie alla scoperta della “pre… - 75alina1 : RT @rubino7004: Come si fa a sostenere che il booster è efficace contro la variante Omicron e contemporaneamente dire che Pfizer a marzo ag… - SkyTG24 : Covid, crescono i casi di variante Omicron: ecco i Paesi più colpiti in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

In piena quarta ondata, e con la scoperta della nuova, lo studio avrebbe individuato un modo efficiente per migliorare l'efficacia del vaccino. L' orario in cui avviene la ...Anche la ristorazione tradizionale paga dazio allacon un 25% in meno di fatturato rispetto al Natale 2019. Ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno: di questi tempi l'anno scorso era ...Nei giorni scorsi Silvio Brusaferro , presidente dell'Iss (Istituto Superiore di Sanità) e portavoce del Cts (Comitato tecnico scientifico), ha lanciato un allarme: al momento in Italia ci sono 11 cas ...Mauro Grespini In questi giorni neve e pioggia hanno strapazzato la nostra provincia, così come ira e odio si sono riversati contro la ragazzina rientrata dal Sudafrica con la variante Omicron del Cov ...