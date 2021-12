Valeria Graci | la foto “body positive” sui social | «Sui fianchi felicità senza filtri»

(Di domenica 12 dicembre 2021)posta una suasu Instagram. La comicaha deciso di dare il suo contributo in tema dipostando un suo scatto in lingerie: «Quella sui– ha scritto nella didascalia – è solo»., lasullancia un messaggio positivo per tutte le donne. Come molte altre colleghe del mondo dello spettacolo si mostra su Instagram sfidando i pregiudizi e mostrandosi al naturale, ...

posta una sua foto senza filtri su Instagram . La comicaha deciso di dare il suo contributo in tema di body positive postando un suo scatto in lingerie: 'Quella sui ...mostra il suo corpo 'imperfetto' senza paura. Sul social la comica 41enne, attrice e volto di Striscia la Notizia scopre i rotolini sulla pancia e sui fianchi , si fa vedere dai follower ...Valeria Graci come non l’avete mai vista: senza veli né filtri, la foto che ha condiviso su Instagram è il messaggio più bello per tutte le donne.La foto di Valeria Graci senza filtri. L'attrice comica mostra rotolini, fianchi e pancetta ma è solo felicità ...