Vagli di Sotto Lucca | incendio in appartamento | quattro persone evacuate

Notizia in aggiornamento 1 - - >DI- Un incendio scoppiato al primo piano di un edificio situato a Roggio, in via Palazzina, ha completamente distrutto un appartamento. Sono 4 le persone ...Due squadre dei vigili del fuoco in azione non sono bastate a evitare danni ingentissimi . Una abitazione di via Palazzina a Roggio , località nel comune di, è stata inghiottita dalle fiamme sprigionatesi da un incendio questa mattina (12 dicembre). A dare l'allarme sono stati gli stessi occupanti " in tutto 4 persone " che, dopo essersi ...Nell'abitazione c'erano una coppia di settantenni con i loro due nipoti. Sul posto i vigili del fuoco, l'appartamento è stato completamente distrutto dalle fiamme ...Incendio devastante, non è rimasto quasi nulla. Quattro persone sono state evacuate per l'incendio di un appartamento andato completamente distrutto e posto al primo piano di un fabbricato a Roggio, f ...