Vaccino covid, Fauci: “Effetto terza dose può durare molto a lungo” (Di domenica 12 dicembre 2021) La terza dose di Vaccino potrebbe essere l’ultima? “La dose booster di un Vaccino mRna potrebbe incrementare la durata della protezione”. Anthony Fauci, immunologo e consigliere della Casa Bianca nella gestione dell’emergenza covid, alla Abc risponde così alla domanda sull’ipotesi di ricorrere ogni anno ad un richiamo di Vaccino contro il covid. “E’ chiaro che” in questo momento, soprattutto con la diffusione della variante Omicron, “serve una dose booster per essere protetti nel modo migliore. Un richiamo annuale? E’ difficile da dire. La dose booster di un Vaccino mRna potrebbe incrementare la durata della protezione. Non lo sapremo finché non valuteremo la situazione nell’arco di ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 dicembre 2021) Ladipotrebbe essere l’ultima? “Labooster di unmRna potrebbe incrementare la durata della protezione”. Anthony, immunologo e consigliere della Casa Bianca nella gestione dell’emergenza, alla Abc risponde così alla domanda sull’ipotesi di ricorrere ogni anno ad un richiamo dicontro il. “E’ chiaro che” in questo momento, soprattutto con la diffusione della variante Omicron, “serve unabooster per essere protetti nel modo migliore. Un richiamo annuale? E’ difficile da dire. Labooster di unmRna potrebbe incrementare la durata della protezione. Non lo sapremo finché non valuteremo la situazione nell’arco di ...

Advertising

MinisteroSalute : La vaccinazione antinfluenzale: -riduce le complicanze soprattutto in persone ad alto rischio e in quelle con più… - Open_gol : Prima del ricovero in ospedale, Marco Marchesin pubblicava post su Facebook contro il vaccino, i giornalisti e il G… - SkyTG24 : #Covid19, l’appello di un No vax ricoverato con il casco: 'Io ho sbagliato, vaccinatevi' - GibelliniPaolo : RT @autocostruttore: Moderna verso il vaccino polivalente contro Covid e virus influenzali Eccoci qua! - Peonia249 : RT @maryfagi: I vaccini sono talmente sicuri che è meglio se ti assicuri Lo spot: scegli di tutelarti in caso di reazione avversa al vaccin… -