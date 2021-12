Vaccino anti-Covid bimbi 5-11 anni: tutte le fake news (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi di Vaccino anti-Covid per la fascia 5-11 anni: tutto ciò che c’è da sapere e quello a cui non si deve credere. Vaccino anti-Covid per la fascia 5-11 anni, si parte il 16 dicembre. Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi, fa sapere il Leggi su 2anews (Di domenica 12 dicembre 2021) Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi diper la fascia 5-11: tutto ciò che c’è da sapere e quello a cui non si deve credere.per la fascia 5-11, si parte il 16 dicembre. Sono pronte per la distribuzione 1,5 milioni di dosi, fa sapere il

Advertising

DavidPuente : Molti non si vaccinano perché hanno paura, alimentata anche da alcuni personaggi. Paragone ha ospitato uno che defi… - DavidPuente : No! AIFA non riporta che 608 persone sono morte a causa del vaccino anti Covid - pdnetwork : Le responsabilità della destra, in merito alla campagna vaccinale, sono chiare. Il PD si è schierato senza ambiguit… - XinhuaItalia : Sono oltre 2,60 miliardi le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Cina continentale fino alla giornata di… - itsme3791 : @FmMosca @barbarab1974 @MinisteroSalute VACCINO ANTI COVID = COVID -