Vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in FVG. Al via le prenotazioni (Di domenica 12 dicembre 2021) Le prenotazioni delle vaccinazioni per i bambini in età tra i 5 e gli 11 anni potranno essere effettuate a partire dalle 14 di martedì 14 dicembre, mentre la prima inoculazione per quanti rientrano in questa fascia di età è prevista per giovedì 16 dicembre ad alcuni pazienti del Burlo Garofolo di Trieste". Ad annunciare l'avvio della campagna vaccinale per i bambini in Friuli Venezia Giulia è il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. La platea potenzialmente vaccinabile in regione "è formata da circa 68 mila bimbi". "L'attività di inoculazione prenderà il via giovedì e si protrarrà per 3 giornate durante le quali, sotto il coordinamento dell'Irccs Burlo Garofolo, verranno sottoposti a vaccinazione circa 1000 bambini.

