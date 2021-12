Vaccini, nuovi guai: durano poco e mancano le dosi (Di domenica 12 dicembre 2021) 00:00 Efficacia Vaccini? Così così, ma soprattutto mancano le dosi. Per capirlo basta leggere il Tempo: su 29 milioni di persone che avrebbero diritto alla terza dose possono farsela solo in 17 milioni. 06:10 Basta con l’emergenza, dice il governatore Fedriga. 06:30 Scuola, torna il caos mentre il generale Figliuolo aveva annunciato l’esercito per i tamponi agli alunni. 08:25 Quirinale, Salvini chiede un’intesa con tutti i partiti per il dopo Mattarella. 09:15 Bonus casa, il Domani se la prende con i 30 miliardi dati ai più ricchi (non è vero!). Il giornale di Stefano Feltri è sempre più comunista. 10:55 Cartelle esattoriali, Lega e Forza Italia si battono per rinviarle. 11:50 Pnrr, la critica di Flavio Cattaneo sul Giornale. 12:10 Caro bollette, salgono di 815 euro per i consumatori. 14:10 Stop ai licenziamenti su WhatsApp, la solita ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 12 dicembre 2021) 00:00 Efficacia? Così così, ma soprattuttole. Per capirlo basta leggere il Tempo: su 29 milioni di persone che avrebbero diritto alla terza dose possono farsela solo in 17 milioni. 06:10 Basta con l’emergenza, dice il governatore Fedriga. 06:30 Scuola, torna il caos mentre il generale Figliuolo aveva annunciato l’esercito per i tamponi agli alunni. 08:25 Quirinale, Salvini chiede un’intesa con tutti i partiti per il dopo Mattarella. 09:15 Bonus casa, il Domani se la prende con i 30 miliardi dati ai più ricchi (non è vero!). Il giornale di Stefano Feltri è sempre più comunista. 10:55 Cartelle esattoriali, Lega e Forza Italia si battono per rinviarle. 11:50 Pnrr, la critica di Flavio Cattaneo sul Giornale. 12:10 Caro bollette, salgono di 815 euro per i consumatori. 14:10 Stop ai licenziamenti su WhatsApp, la solita ...

