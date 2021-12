Vaccini: in Lombardia 16.145 prenotazioni under 12 in prime ore (Di domenica 12 dicembre 2021) Aperte oggi in Lombardia le prenotazioni del vaccino anti - Covid per la fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni. Il primo dato fornito alle 13 dall'Assessorato regionale al Welfare è di 16.145 adesioni. Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 dicembre 2021) Aperte oggi inledel vaccino anti - Covid per la fascia dei bambini dai 5 agli 11 anni. Il primo dato fornito alle 13 dall'Assessorato regionale al Welfare è di 16.145 adesioni.

