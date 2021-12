Vaccini in Campania, Moderna per la terza dose e Pfizer per le prime due fino al 16 dicembre (Di lunedì 13 dicembre 2021) Moderna per la terza dose e Pfizer per le prime due, almeno fino al 16 dicembre, quando la Campania avrà avuto la nuova fornitura di Pfizer, attesa per il 15. Questo è quanto apprende... Leggi su ilmattino (Di lunedì 13 dicembre 2021)per laper ledue, almenoal 16, quando laavrà avuto la nuova fornitura di, attesa per il 15. Questo è quanto apprende...

