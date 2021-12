Vaccini: in Campania il Pfizer arriva il 15, dal 16 usato per bimbi (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Moderna per la terza dose e Pfizer per le prime due, almeno fino al 16 dicembre, quando la Campania avrà avuto la nuova fornitura di Pfizer, attesa per il 15. Questo è quanto apprende l’ANSA dall’Unità di crisi della Regione Campania, che sta guidando la somministrazione dei Vaccini contro il covid. Attualmente, quindi, prosegue l’uso del Moderna per la terza dose di vaccino, con una modalità che, precisano le fonti dell’Unità di Crisi, viene utilizzata da tutte le altre Regioni e che in realtà in Italia non porta delle differenze, visto che sia Pfizer che Moderna sono i due Vaccini mRna praticamente considerati uguali. In diversi punti di vaccinazione, però, molti cittadini protestano nell’essere obbligati ad avere la terza ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Moderna per la terza dose eper le prime due, almeno fino al 16 dicembre, quando laavrà avuto la nuova fornitura di, attesa per il 15. Questo è quanto apprende l’ANSA dall’Unità di crisi della Regione, che sta guidando la somministrazione deicontro il covid. Attualmente, quindi, prosegue l’uso del Moderna per la terza dose di vaccino, con una modalità che, precisano le fonti dell’Unità di Crisi, viene utilizzata da tutte le altre Regioni e che in realtà in Italia non porta delle differenze, visto che siache Moderna sono i duemRna praticamente considerati uguali. In diversi punti di vaccinazione, però, molti cittadini protestano nell’essere obbligati ad avere la terza ...

Advertising

TV7Benevento : Vaccini. In Campania Pfizer arriva il 15, dal 16 dicembre la somministrazione ai bimbi.... - anteprima24 : ** Vaccini: in #Campania il #Pfizer arriva il 15, dal 16 usato per bimbi ** - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono +202 Ieri 1.329 oggi 1.531 +14 ricoverati,+6 in T.I,935 guariti,+574 in I.D… - StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Vaccini in Campania, Moderna per la terza dose e Pfizer per le prime due fino al 16 dicembre - mattinodinapoli : Vaccini in Campania, Moderna per la terza dose e Pfizer per le prime due fino al 16 dicembre -