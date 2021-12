Vaccini ai bambini, conto alla rovescia: l’Iss mette in guardia dalle fake news (Di domenica 12 dicembre 2021) Per tutti i giovanissimi nella fascia di età 5-11 le somministrazioni partono giovedì 16 dicembre. Verrà inoculato il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 dicembre 2021) Per tutti i giovanissimi nella fascia di età 5-11 le somministrazioni partono giovedì 16 dicembre. Verrà inoculato il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech con una dose ridotta, pari a un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti

