Usa | tornado | 6 le vittime nel magazzino di Amazon

Ultime Notizie dalla rete : Usa tornado

Sono sei le vittime del crollo del tetto di un magazzino di Amazon a Edwardsville in Illinois, colpito da un. Lo hanno reso noto le autorità locali nel corso di un punto stampa. ....servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti ha emesso avvisi dianche in Missouri. Complessivamente la forte perturbazione ha interessato oltre 55 milioni di persone in tutti glie ...Una serie di potenti tornado, inusuali per durata e periodo dell'anno, ha lasciato la scorsa notte una scia di distruzione in diversi stati Usa. Il bilancio si annuncia pesantissimo.'Siamo di fronte a una tragedia inimmaginabile, ancora non sappiamo quante vite sono state perdute, né le reali proporzioni dei danni', ha commentato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che pun ...